Astana Hub будет сотрудничать с монгольским технопарком

Соглашение предусматривает совместную работу в области развития экосистемы стартапов, создания и предоставления инновационных программ, привлечения инвестиций и повышения квалификации.

Меморандум о сотрудничестве подписан 9 июня генеральным директором международного технопарка Astana Hub Магжаном Мадиевым и директором Национального парка информационных технологий Монголии Жаргалсайханы Золзаяа в рамках крупного мероприятия в сфере информационных технологий и связи ICT Expo Mindgolia 2023 в Улан-Батор.

«Мы рады сотрудничать с Национальным парком информационных технологий и развивать экосистему стартапов в наших странах. Отмечу, что несколько перспективных стартапов из Монголии, такие как Fibo.cloud, Metaver и Cody являются участниками Silkway Accelerator и Hero Training — совместных программ Astana Hub с Google for Startups и Draper University. Мы уверены, что наше партнерство еще больше укрепит интеграцию в сфере технологического предпринимательства между нашими странами», — рассказал Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Напомним, монгольский стартап Fibo.cloud — один из 20, которые были отобраны по результатам совместной преакселерационной программы Astana Hub и Draper University, и в настоящее время проходит акселерацию в Кремниевой долине в США. В прошлом году Fibo.cloud после похождения Silkway Accelerator (совместной программы Astana Hub и Google for Startups) уже увеличил свой ежемесячный доход в 22 раза за счет заключения контракта с правительством Монголии на государственные облачные услуги и успешного подписания соглашения с телекоммуникационной компанией Казахстана.

Такого же успеха добился еще один участник из Монголии — платформа для микрообучения Metaver во время Silkway Accelerator вышла на рынок Индии. Команда Cody — универсальной многоканальной торговой платформы с широкой возможностью кастомизации участвует в третьем потоке Silkway Accelerator, который завершится через месяц.

Отметим, что на ICT Expo Mindgolia 2023, который состоялся 9–11 июня в столице Монголии Улан-Батор, приняли участие более 100 ведущих организаций IT-сектора, а также крупные международные технологические компании.

По словам организаторов, в этом году мероприятие отличается своей экологичностью. «Мы провели безбумажную выставку с использованием цифровых досок, мини-приложений и QR-кодов без использования раздаточных материалов и печатной рекламы», — рассказали они.

Во время трехдневного мероприятия помимо официальных встреч и подписании соглашений, в детском парке в центре столицы Улан-Батора были организованы лазерное шоу, сцена с голограммами и световое шоу, киберспорт, соревнования самокатов, шоу «Косплей», ярмарка вакансий, презентация стартапов.

Генеральный организатор мероприятия — Национальный парк информационных технологий Монголии при поддержке Министерства электронного развития и связи, Министерства образования и науки.