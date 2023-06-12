Команда Accenture открыла в Казахстане новую компанию Axellect

Специалисты Axellect готовы оказывать услуги по разработке стратегии, автоматизации процессов, проектированию слияний и поглощений, а также заниматься внедрением новейших решений в области ИИ и больших данных.

В Казахстане начала работу новая ИТ-компания Axellect, которая будет оказывать бизнесу услуги по системной интеграции, стратегическому и технологическому консалтингу. В команду под руководством топ-менеджера Антона Мусина вошли специалисты ранее работавшего на рынке международного технологического консалтингового гиганта Accenture.

Эксперты команды Axellect имеют более чем 30-летний опыт работы в области цифровизации банковского дела, страхования и рынков капитала, ресурсных отраслях, потребительских товаров и ритейла. Используя накопленную экспертизу и практический опыт реализации сложных проектов в рамках международной компании, Axellect представила в Казахстане спектр предложений для крупного бизнеса в областях технологий, стратегического развития и консалтинга. Специалисты Axellect готовы оказывать услуги по разработке стратегии, автоматизации процессов, проектированию слияний и поглощений, а также заниматься внедрением новейших решений в области искусственного интеллекта и больших данных, облачных технологий, информационной безопасности и цифрового маркетинга.

Офисы Axellect уже открыты в странах регионов Ближнего Востока и Закавказья, в планах стоит развитие и на других региональных рынках с перспективой укрепления позиций международной компании.

«За годы работы в международной компании мы накопили колоссальный опыт комплексной end-to-end цифровой трансформации крупного бизнеса с учетом отраслевой специфики, и готовы применять его для повышения эффективности казахстанских компаний. Сочетание глубокого понимания передовых отраслевых технологий и налаженные внутренние процессы позволяют нам реализовывать проекты в сжатые сроки и всегда в строгом соответствии с графиком», — рассказывает Антон Мусин, управляющий директор Axellect.