Глава Минэнерго о «серых» майнерах: их в Казахстане не осталось

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Международного форума Астана заявил, что в Казахстане нет «серых» майнеров.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что достаточная работа была проведена органами государственно-энергетического надзора, силами национального оператора электрических сетей с привлечением силовых структур по определению незаконных майнеров, передает Zakon.kz.

«Насколько мне известно, большинство из них уже отключено от сети. Теневых не осталось. Остались майнеры, которые зарегистрированы соответствующими процедурами в соответствующих ассоциациях и которые полностью подотчетны и прозрачны», — отметил министр.

Глава Минэнерго напомнил, что их деятельность регулируется МЦРИАП.

«Они осуществляют свою деятельность в ночные часы, в провалы. Они получают какой-то объем электроэнергии. Их потребление составляло максимум порядка 400 мегаватт, сейчас этот объем гораздо меньше», — резюмировал Саткалиев.