Казахстан намерен стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии

Президент принял участие в Совете иностранных инвесторов.

Касым-Жомарт Токаев на Совете иностранных инвесторов озвучил намерение нашей страны — стать одним из крупнейших и продвинутых цифровых хабов в Еврзии, передает Liter.kz.

«Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70% мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий», — сказал Токаев.

По его словам, цифровизация для нашей страны стала «приоритетом национального уровня».

«Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Другими словами, цифровизация стала для нас приоритетом национального уровня. Мы намерены стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии», — заявил он.

Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений ООН для устойчивого развития Центральной Азии.

«Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену», — добавил глава государства.

Со слов президента, центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение возникновения «цифровых стен» между странами.