Positive Security Day Central Asia: в Казахстане пройдет мероприятие по кибербезопасности для бизнеса

Событие станет площадкой для обмена опытом и знаниями между участниками.

Во вторник, 20 июня, в отеле Ritz-Carlton (Алматы) состоится Positive Security Day, масштабное мероприятие в сфере информационной безопасности. На одной площадке соберутся топ-менеджеры, руководители и специалисты по IT и ИБ ведущих компаний Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Ожидается, что Positive Security Day Central Asia посетит более 250 гостей, среди которых — представители крупнейших организаций из разных отраслей экономики. Участники погрузятся в тему результативной кибербезопасности, поговорят об экосистемах продуктов для выстраивания надежной защиты бизнеса и лучших практиках.

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия с представителями регуляторов и бизнеса стран Центральной Азии. Эксперты обсудят причины, по которым ИБ еще не стала результативной. Событие станет площадкой для обмена опытом и знаниями между участниками, а также для знакомства с современными технологическими решениями в области кибербезопасности. Специалисты расскажут об автоматизации в ИБ, трендах и прогнозах на 2023 год, о защите АСУ ТП и затронут другие темы.

Среди спикеров — бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, который выступит с докладом «Может ли ИБ приносить ощутимый результат». Руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies Денис Батранков расскажет, как обнаружить злоумышленников в сети и узнать, какими инструментами они пользуются.

Зарегистрироваться и узнать подробнее о мероприятии можно на сайте Positive Security Day Central Asia.