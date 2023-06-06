Группа компаний «Казахтелеком» зафиксировала рост чистой прибыли на 14%

Увеличение выручки было достигнуто в как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.

В АО «Казахтелеком» рассказали о финансовых показателях по итогам I квартала текущего года. В ыручка группы компаний увеличилась на 17% и превысила 167 млрд тенге (143 млрд тенге по итогам I квартала 2022 года). Увеличение выручки было достигнуто в как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.

Чистая прибыль группы в первом квартале 2023 г. увеличилась на 14% и составила 33,3 млрд тенге (29,2 млрд тенге по итогам I квартала 2022 года). Показатель EBITDA улучшился более чем на 21%, а его рентабельность по отношению к выручке — 49% при 47% по итогам аналогичного периода прошлого года.

«Думаю, что таких результатов нам удается добиваться за счет комплекса мер — улучшения операционной деятельности, бизнес-процессов, оптимизации затрат, повышения эффективности и конечно же, правильной инвестиционной политики. В любом бизнесе, а в телекоме в особенности, многое зависит от того, куда и как вкладываешь. Наша стратегия направлена на то, чтобы получить максимум роста и развития компании от инвестиций в те или иные проекты, обновления и наращивания своей инфраструктуры. Такой подход не раз доказывал свою эффективность, и цифры по прибыли за прошлый год и за первый квартал текущего года — еще одно подтверждение правильности выбранной стратегии», — отметила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова.