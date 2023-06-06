Леон Ван: кампусные сети Huawei максимизируют цифровую производительность предприятия

В Казахстане стартовал Huawei Tech Carnival 2023.

Важность внедрения интеллектуальных кампусных сетей, необходимых для цифровой корпоративной трансформации и обеспечения улучшенного пользовательского опыта, была озвучена на впервые проходящем в Казахстане ежегодном технологическом карнавале Huawei Tech Carnival 2023. Мероприятие, проходящее в Алматы 5–7 июня, собрало отраслевых экспертов, лидеров мнений и представителей государственных структур для изучения передовых решений и обсуждения будущего цифрового взаимодействия.

В своем выступлении на саммите Huawei Network г-н Леон Ванг, президент домена Campus Network линейки продуктов Huawei для передачи данных, рассказал о достижениях и возможностях передовых сетевых решений Huawei для кампусов. Признанный эксперт в этой области, он является стратегическим лидером направления и отвечает за общее управление кампусными сетями. Ранее г-н Ванг занимал должность генерального менеджера сети центров обработки данных и в течение 16 лет участвовал в исследованиях и разработках сетей передачи данных.

Цифровая трансформация — это тенденция развития всех предприятий. Она несет четыре больших изменения в корпоративные кампусные приложения и терминалы: беспроводная связь, Интернет физических объектов (Интернет вещей), облачная технология и видео. Традиционная корпоративная кампусная сеть все еще находится на стадии эпохи простых данных, в основном обслуживающих электронную почту и доступ в интернет, что не отвечает потребностям всестороннего цифрового развития предприятий.

Цифровизация предприятия ставит перед сетью кампуса новые задачи, такие как беспроводной доступ в любое время и в любом месте, гибкая и простая в управлении сеть, мультиоблачные услуги филиалов и гарантия качества для основных офисных приложений, таких как видеоконференции.

Высококачественное решение CloudCampus Huawei со скоростью 10 Гбит/с ориентировано на опыт и основано на концепции простоты, которая упрощает сеть кампуса в четырех аспектах: доступ к кампусу, архитектура кампуса, филиал кампуса, эксплуатация и обслуживание кампуса, а также максимизирует цифровую производительность предприятия за счет упрощения сети.

В прошлом сетевые решения для кампусов разрабатывались с учетом масштаба. Однако масштаб не единственный фактор роста цифровизации в различных отраслях. Сеть кампуса Huawei претерпела изменения за последние несколько лет. Акцент делается не только на сетевом подключении, но и на качестве сети и пользовательском опыте. Независимо от того, насколько велико предприятие, стремление к высокому качеству и удобству использования остается неизменным. Поэтому высококачественный CloudCampus 10 Гбит/с Huawei не ориентирован на корпоративный масштаб. Вместо этого он фокусируется на сценариях корпоративных приложений и успешной эволюции в будущем.

Одним словом, высококачественное решение CloudCampus 10 Гбит/с от Huawei — это инновационное решение для кампусной сети. Основываясь на четырех стандартах (сверхскоростной доступ, упрощенная архитектура, упрощенный филиал и максимальное удобство), Huawei создает ориентированную на будущее концепцию проектирования, отвечающую требованиям цифровой корпоративной интеллектуальной кампусной сети.