Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz

МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства.

Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП «ИПЦ» и АО «НИТ» запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz. Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища, и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца».

МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства.

«Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности особое внимание МВД обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договора, ждать определенное время», — сообщили в МВД.

«Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, — отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК. — К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг было получено через внешние платформы. В целом вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства их получения и обеспечение доступности. Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг — „Регистрация по месту жительства“ в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в этом направлении».

Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.