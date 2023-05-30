Шанхай занял первое место в мире среди Умных городов

Он оказался в топе рейтинга благодаря превосходным системам связи и передачи данных.

Свежее исследование Juniper Research показало, что Шанхай стал ведущим умным городом в этом году. Он занимает первое место второй год подряд.

В пятерку лучших умных городов по версии Juniper Research входят:

1. Шанхай

2. Нью-Йорк

3. Торонто

4. Сеул

5. Шэньчжэнь

Рейтинг 50 городов мира, составленный Juniper Research, основан на оценке множества различных аспектов Умного города, включая транспорт и инфраструктуру, энергетику и освещение, управление городом и технологии, а также городскую связь. Все города-лидеры в этом рейтинге внедрили услуги, которые эффективно используют данные и возможности подключения для повышения качества обслуживания граждан.

Шанхай занял лидирующие позиции благодаря Suishenban Citizen Cloud, которое обеспечивает доступ к более чем 1000 различных услуг для жителей города, а также развертыванию 5G и использованию инновационных технологий, включая цифровых двойников.

В исследовании также прогнозируется, что к 2028 году во всем мире экономия средств за счет развертывания Умных городов достигнет 249 млрд долларов по сравнению с 96 млрд долларов в 2023 году (рост на 158%). Экономия затрат выражается в сокращении энергопотребления и выбросов в результате развертывания интеллектуальной сети, интеллектуального управления дорожным движением и интеллектуального уличного освещения. Эта огромная экономия является основным фактором развертывания умного города, и к 2028 году она почти в три раза превысит расходы на программное и аппаратное обеспечение умного города. Тем самым это покажет путь возврата инвестиций для городов.