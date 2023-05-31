Использование цифровых предоплаченных карт резко возрастет

Аналитики прогнозируют, что стоимость транзакций увеличится на 650% во всем мире к 2028 году.

Новое исследование Juniper Research показало, что к 2028 году стоимость транзакций по цифровым предоплаченным картам во всем мире превысит 3,98 трлн долларов (по сравнению с 528,7 млрд долларов в 2023 году). Стоимость транзакций по цифровым картам предоплаты будет составлять чуть менее 60% от общего объема расходов по картам предоплаты по сравнению с 15% в 2023 году, демонстрируя стремительный рост цифровизации.

Это также отражает более широкое использование цифровых предоплаченных карт с открытым циклом в качестве вознаграждения за лояльность, что станет заменой более традиционных пока подарочных карт. Системы с открытым циклом, в которых платежи могут производиться везде, где принимаются карты, приведут ко все более размытой грани между картами предоплаты и подарочными картами. Это сделает гораздо более широкий рынок лояльности более привлекательным для поставщиков предоплаченных карт по сравнению с замкнутой системой, где платежи могут производиться только у определенных поставщиков.

Цифровая карта предоплаты — это виртуальная форма карты предоплаты, которая существует полностью в цифровом формате и доступна через мобильное приложение или онлайн-платформу. Ожидается, что к 2028 году количество предоплаченных карт, выпущенных в цифровом формате, превысит 940 миллионов. Предоплаченные карты очень привлекательны для тех, кто не пользуется услугами банков. Они предлагают функциональность платежных карт без необходимости открытия счета в финансовом учреждении.

Расширение доступа к финансовым услугам остается ключевой проблемой для миллионов людей во всем мире, не имеющих доступа к банковским услугам или получающих их недостаточно. Тем не менее, достижения в цифровизации, доступность смартфонов и легкость, с которой поставщики теперь могут выпускать предоплаченные карты в цифровом виде и мгновенно, означают, что финансовая доступность находится в пределах досягаемости для растущего числа пользователей.

Соавтор исследования Ник Мейнард объяснил: «Варианты использования финансовых возможностей могут значительно ускорить успех предоплаченных карт, но поставщики должны поддерживать очень низкую стоимость, чтобы предоплаченные карты оставались конкурентоспособными для этих вариантов использования по сравнению с приложениями для мобильных денег или цифровыми валютами центральных банков».