В Алматы прошло 23-е заседание комиссии Регионального содружества в области связи

Основная цель мероприятия — выработка скоординированных позиций администраций связи стран-участников на международной арене.

МЦРИАП в рамках своей компетенции ведет работу по регулированию и эффективному использованию радиочастотного спектра посредством взаимодействия с Международным союзом электросвязи и Региональным содружеством в области связи по вопросам радиосвязи. Так, в период с 22 по 26 мая 2023 года совместно с Региональным содружеством в области связи было проведено 23 заседание комиссии Регионального содружества в области связи по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит для стран Содружества Независимых Государств и ее рабочих групп.

Открытие заседания прошло с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхата Оразбека. Также с приветственным словом к участникам заседания обратились генеральный директор исполнительного комитета РСС Мухитдинов Нурудин Насретдинович и директор Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи Марио Маневич.

Основной целью мероприятия является выработка скоординированных позиций администраций связи стран-участников на международной арене, отстаивание и защита интересов на национальном и региональном уровнях, а также обмен опытом между администрациями связи РСС, что положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли в регионе.

В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы:

— О решениях 22-го заседания Комиссии РСС по РЧС и СО и основных задачах 23-го заседания Комиссии;

— О подготовке к ВКР-23 и АР-23 в региональных организациях электросвязи.

В работе заседания приняли участие представители администраций связи Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также представители МСЭ, Международного союза радиолюбителей 1-го Региона (IARU-R1), Inmarsat, Huawei, Policy Impact Partners (PIP), Исполнительного комитета РСС, АО «Казахтелеком», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «Транстелеком», АО Kcell и Freedom Telecom.