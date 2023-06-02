Более 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

В Министерстве внутренних дел РК отмечают, что за последние годы участились случаи телефонного мошенничества, совершаемого от имени сотрудников банков.

В своих аферах мошенники чаще всего используют сервис по подмене номеров. В связи с этим МВД инициировало вопрос их блокирования. Ведомство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи. Предпринятые меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик, передает Kazpravda.kz.

В результате за 6 месяцев прошлого года выявлено и заблокировано 19 млн мошеннических звонков, а с начала текущего года — более 15 млн.

Кроме того, принимаются меры к выявлению лиц, причастных к совершению таких преступлений, в том числе по нейтрализации и пресечению деятельности так называемых call-центров. Так, в прошлом году на территории страны была установлена и пресечена деятельность пяти транснациональных преступных групп, занимавшихся обналом денег, похищенных при интернет-мошенничестве.

Также в декабре совместно с национальной полицией Украины прошла спецоперация на территории Днепропетровской области, в результате которой ликвидирована преступная группа из 32 жителей Украины, занимавшихся обманом казахстанцев.

В результате предпринятых мер количество случаев телефонного мошенничества, связанного с использованием IP-телефонии, снизилось в два раза, отметили в МВД.