Консультации нотариусов будут доступны в eGov Mobile

Теперь казахстанцам достаточно иметь смартфон и доступ к интернету, чтобы получить нотариальную консультацию.

Министерство юстиции совместно с Республиканской нотариальной палатой внедрило в мобильном приложении eGovMobile сервис «Нотариальная онлайн консультация». По словам вице-министра юстиции РК Бекболата Молдабекова, сервис станет инструментом для всех, кто нуждается в квалифицированной юридической поддержке. Целью проекта является повышение удобства, оперативности и эффективности оказания нотариальных услуг. Сервис будет полезен для всех, кто нуждается в компетентной юридической поддержке.

«С помощью онлайн-консультаций граждане могут получить ответы на юридические вопросы, связанные с нотариальной деятельностью, не выходя из дома или офиса. Нотариусы ответят на любые вопросы, что поможет сэкономить время и получить надежную информацию в удобное для вас время», — отметил вице-министр.

Для получения услуги необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, разделе Е-нотариат выбрать тип услуг «Онлайн консультация» и заполнить заявку, по видеозвонку задать интересующий вопрос для получения консультации, оплатить услугу нотариуса (1 МРП) через мобильные приложения банков.