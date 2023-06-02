Казахстанский БПЛА успешно прошел испытания

Он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата «Шагала-М». Как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно: его скорость, высота и дальность полета.

Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в поисково-спасательных работах и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.

«Преимущество в том, что для «Шагала-М» не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты — СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент», — рассказал генеральный директор ТОО «R& D центр «Казахстан инжиниринг» Гани Байсеитов.

В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

В «Казахстан Инжиниринг» на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.