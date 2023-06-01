80% казахстанцев будут обеспечены сетью 5G к 2027 году

На заседании Общественного совета фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Казахтелеком представил отчет о своей деятельности за 2022 год и озвучил планы на будущее.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев поделился информацией о том, что в декабре прошлого года компания выиграла на аукционе частоты для внедрения 5G. Согласно условиям конкурса Казахтелеком должен установить более семи тысяч базовых станций 5G по всей стране к 2027 году, включая 390 базовых станций в Астане, Алматы и Шымкенте, которые будут запущены уже в 2023 году, передает Zakon.kz.

Спикер отметил, что компания планирует инвестировать около 160 млрд тенге в проект по внедрению стандарта 5G только в первой половине текущего года. Он подчеркнул, что внедрение 5G и развитие связанных с ним инноваций и технологий значительно повлияет на экономику страны и повысит качество жизни населения. По прогнозам до конца 2027 года 80% населения страны получит доступ к сети 5G.

Отчетность группы компаний Казахтелеком за 2022 год показала рост выручки на 7%, до 634 млрд тенге по сравнению с 594 млрд тенге в предыдущем году. Чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись более чем на 32% за год. Рост выручки был достигнут как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.

В 2022 году Казахтелеком сократил общие и административные расходы на 10%, финансовые расходы — на 13%, одновременно увеличив доходы почти в три раза. Компания также инвестировала 121,5 млрд тенге в развитие телеком-инфраструктуры, что на 20% больше, чем в 2021 году. Особое внимание уделяется развитию сети в сельских районах. Планируется подключить к интернету более 1500 домохозяйств с помощью технологии «радиомост», а также подключить 50 тысяч новых абонентов по всей стране через беспроводную технологию LTE. В общей сложности компания планирует инвестировать около 370 млрд тенге в развитие инфраструктуры в ближайшие годы.