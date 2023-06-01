Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям в рамках программы IT-Aiel

Приступить к освоению нового дела они смогут 1 августа в онлайн-формате на казахском и русском языках.

Astana Hub совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан обучит 2000 женщин, желающих работать в сфере IT. Нетрудоустроенные женщины старше 18 лет смогут подать заявку на участие в программе IT-Aiel и обучиться курсам No Code School, Freelance School, а также базовой компьютерной грамотности. Программа включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, Q& A-сессии и др.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в стране 967 тыс. женщин трудоспособного возраста, 34% из которых — не работают. Высшее образование имеют 41,4% женщин трудоспособного возраста. Исследование, проведенное Coursera в партнерстве с IFC и Европейской комиссией, показало, что 45% всех женщин, а также 60% женщин, ухаживающих за детьми, сказали, что им пришлось бы отложить или прекратить учебу, если бы онлайн-обучение было невозможно. Именно поэтому программа IT-Aiel имеет огромную ценность и значимость для нетрудоустроенных женщин.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку на сайте. Прием заявок продлится до 15 июля, дополнительные информацию можно получить в службе поддержки Astana Hub, позвонив на короткий номер 2222. По итогам обучения все выпускницы получат электронный подтверждающий сертификат. 100 лучших участниц программы будут приглашены на торжественную церемонию вручения сертификатов по окончанию курса.