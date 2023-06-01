Приложение для изучения истории разработал учитель из Петропавловска

Оно включает более четырех тысяч вопросов.

Мобильное приложение «Тесты по истории Казахстана» для подготовки к СОР, СОЧ, а также экзаменам по предметам «Всемирная история» и «История Казахстана» придумал и разработал педагог городского общеобразовательного IT-лицея № 1 Петропавловска Сергей Никулин. Приложение включило в себя множество интерактивных заданий, которые помогут закрепить знания по истории в игровой форме. Оно включает 130 тем, передает Zakon.kz.

«Одному из моих учеников не давалась история Казахстана, а вот информатику он любил. Тогда я предложил ему совместить два предмета и создать приложение для смартфона, чтобы можно было легко запоминать сложные темы и проверять себя самостоятельно. Эта идея пришлась по душе школьникам и учителям», — говорит Сергей Никулин.

Учителя знают в регионе как автора методических пособий по подготовке к ЕНТ «4000 ответов по истории Казахстана», «Краткий курс по истории Казахстана», «Школьный курс по истории Казахстана», разработчика дистанционных уроков, собственного сайта «Историк Никулин» и интернет-ресурса «Закрома историка».