«Казахтелеком» запустил новое интернет-пиринговое соединение с AWS в Гонконге

Это минимизирует зависимость от транзитных операторов.

«Казахтелеком» расширил пиринговое соединение с автономной системой Amazon, организовав новое прямое физическое соединение с сетью Amazon Web Services (AWS) в Гонконге.

«Мы активно улучшаем рейтинг AS „Казахтелеком“, переходя на прямые соединения с мировыми интернет- и Cloud-компаниями. Недавно мы организовали соединение с AWS во Франкфурте. И вот теперь запускаем новое соединение с AWS в Гонконге. Организация двух разнесенных географически (Франкфурт и Гонконг) физических соединений с AWS обеспечивает лучшую связность наших сетей, качество сервиса продуктов AWS в нашей сети и регионе, а также минимизирует зависимость от транзитных операторов. Трафик уже запущен напрямую между нашими сетями. Надеюсь, пользователи ощутят изменения. Сейчас пользовательский пинг через пиринг до Гонконга составляет около 80мс. В среднем мы улучшили показатели от 30% до 70%», — отметил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.