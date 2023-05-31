В Казахстане запустили систему идентификационных карточек для учеников

Они обеспечивают школьникам доступ к учебным материалам и пропуск в здание школы.

Пилотный проект системы идентификационных карточек для учеников стартовал в Астане, Шымкенте и Мангистауской области. Карточки обеспечивают ученикам пропуск в здание школы и доступ к учебным материалам, а также являются средством оплаты питания.

Как сообщает Министерство просвещения РК, в сентябре 2024 года более 1000 школ в республике будут использовать ID карты. Проект реализуется в рамках предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» от 26 ноября 2022 г.