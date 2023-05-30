ASUS Republic of Gamers открывает предзаказ на ROG Ally

Первая портативная игровая консоль ROG на базе ОС Windows 11, оснащенная новейшим процессором AMD Ryzen, для игр в разрешении 1080p.

Republic of Gamers (ROG) вместе с партнерами в Казахстане – Technodom.kz и Mechta.kz – объявляет о старте предзаказа ROG Ally, невероятно мощной портативной игровой консоли на базе ОС Windows 11. Благодаря новейшему высокопроизводительному процессору AMD Ryzen Z1 Extreme она способна обеспечить плавный игровой процесс в разрешении 1080p для самых разных игр – от инди до ААА. Играйте в одиночку или вместе с друзьями.

ROG Ally поступит в продажу 13 июня 2023 года по цене 399 990 тенге. Первые покупатели, оформившие предзаказ, получат подарок — эксклюзивную коллекционную фигурку ROG Omni.

Игры категории AAA в разрешении Full-HD — у вас на ладони

ROG Ally — портативная игровая консоль нового поколения на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами и 16 потоками, способная обеспечить более плавный игровой процесс в разрешении Full-HD, чем любая другая представленная на рынке портативная консоль, даже в самых современных играх категории AAA. Консоль ROG Ally комплектуется 16 Гб высокоскоростной памяти LPDDR5, 512 Гб пользовательской памяти с интерфейсом PCIe Gen4 и слотом для карт памяти microSD (UHS-II) для дальнейшего расширения объема хранилища. Новейшая система охлаждения ROG Zero Gravity, в которой используются два вентилятора, радиатор с ультратонкими ребрами и тепловые трубки с высоким коэффициентом трения, способствует эффективному отведению тепла даже в самый разгар игровых баталий и при любом положении устройства в пространстве. ROG Ally оснащена сенсорным дисплеем с разрешением Full-HD (1080p) и частотой обновления 120 Гц с поддержкой технологии FreeSync Premium, поэтому превосходная плавность и четкость изображения гарантирована даже в самых динамичных играх. Пиковая яркость экрана до 500 кд/м2 позволяет комфортно играть в любых условиях, в том числе на улице при дневном свете.

ROG Ally предлагает полную поддержку игровых библиотек Steam, EA, Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, приложений для Android и других игровых платформ, поэтому вы можете наслаждаться любимой игрой вне зависимости от того, в каком сервисе она представлена. Поскольку устройство работает под управлением Windows 11, оно поддерживает любые игры для этой платформы. При покупке консоли предлагается подписка на сервис Xbox Game Pass Ultimate продолжительностью 3 месяца. На игровой консоли ROG Ally можно играть в одиночку, а можно подключить ее к телевизору и играть вместе с друзьями. Кроме того, консоль совместима с внешней графической док-станцией ROG XG Mobile (до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков), что позволяет достигать невероятного уровня производительности в играх и даже подключать клавиатуру с мышью для полного контроля над игрой.