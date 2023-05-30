Блогеров начнут штрафовать за распространение недостоверной информации

Генеральный прокурор Берик Асылов объявил о проведении тщательной проверки 29 казахстанских блогеров.

Это делается с целью борьбы с распространением заведомо ложной информации в социальных сетях. За четыре месяца текущего года органами внутренних дел было зарегистрировано 29 досудебных расследований по статье 274 Уголовного кодекса, связанной с распространением блогерами заведомо ложной информации в социальных сетях, передает Alfa.kz.

«На данный момент только одно дело было передано в суд, восемь дел прекращены в связи с отсутствием основания для возбуждения уголовного дела, а восемь дел, где не было установлено лицо, совершившее преступление, прерваны на этапе досудебного расследования. В настоящее время в процессе находится 12 дел», — прокомментировал Берик Асылов.

В целом мониторинг социальных сетей проводится Министерством информации и общественного развития. При обнаружении нарушений, связанных с распространением заведомо ложной информации, соответствующие публикации направляются в МВД.

Берик Асылов также отметил, что президент Казахстана в своем Послании народу от 16 марта 2022 года подчеркнул необходимость пересмотра законодательства в медиа-сфере с учетом интересов страны, запросов общества и развития медиасферы. В этой связи был разработан проект закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который уже согласован с государственными органами и находится в мажилисе парламента.

Основная цель предлагаемого законопроекта заключается в установлении правовых основ функционирования онлайн-рекламы и деятельности онлайн-платформ. Законопроект вводит понятие «инфлюенсера» (блогера) — лица, распространяющего информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение собственных и общественных целей, включая влияние на формирование общественного мнения.

В свете все более актуальной проблемы распространения фейковой информации Берик Асылов заявил о намерении ввести административную ответственность за нарушения, не являющиеся уголовно наказуемыми.

«Принятие этого законопроекта создаст необходимые условия для эффективной борьбы с распространением заведомо ложной информации в онлайн-пространстве», — подчеркнул Берик Асылов.