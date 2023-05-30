Багдат Мусин посетил технопарк «Abai it-Valley» в Семее

Он принял участие в церемонии открытия хакатона WEB 3.0 «Decentration».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках рабочей поездки в область Абай посетил технологический кластер «Abai it-Valley». Всего за год существования «Abai IT-Valley» уже привлек на реализацию своих проектов более 55 млн тенге. Среди проектов, разрабатываемых резидентами технокластера — виртуальная 3D-лаборатория, смоделированные 3D-игрушки для детских садов, развивающие мелкую моторику, NFT-кроссовки, агромайнинг и др. Среди реализаторов проектов — как профессионалы, так и студенты Alikhan Bokeikhan University, одаренные школьники.

Руководство университета и специалисты «Abai IT-Valley» презентовали министру материально-техническую базу технокластера и рассказали о проделанной работе. Кроме того, на базе университета было открыто официальное представительство Казахстанской федерации спортивного программирования в области Абай.

Багдат Мусин также принял участие в церемонии открытия крупнейшего на территории Средней Азии хакатона WEB 3.0 «Decentration». Хакатон проходит одновременно в 9 регионах Казахстана.

Отметим, что сфера IT-обучения становится все более популярной среди молодого поколения. В качестве дополнительного образования в городе Семей функционирует 3 школы программирования для детей. На сегодняшний день общее количество учащихся превысило 400 человек.