Багдат Мусин встретился с населением ВКО и открыл Оскемен IT-хаб

Глава МЦРИАП посетил ВКО с рабочим визитом и проверил, как консультируют жителей в Центре обслуживания населения № 3.

Аким ВКО Даниал Ахметов заверил, что в скором времени в Усть-Каменогорске будут введены в эксплуатацию новые суперЦОНы и спецЦОНы, отвечающие всем требованиям.

«Мы должны объяснить людям, что в настоящее время можно получить любую услугу, не выходя из дома и сэкономить на этом время. Если один и тот же человек приходит в ЦОН по 3-4 раза, чтобы получить один документ, значит, ваши сотрудники не разъяснили все должным образом», — отмечает Багдат Мусин.

Также министр встретился с населением ВКО. Он отметил, что цифровые технологии должны широко использоваться и приносить пользу. На сегодняшний день 80% госуслуг доступны в мобильном приложении eGov.

«Ежемесячно 2,5 миллиона человек активно используют мобильное приложение eGov. Ежедневно приложение включают 200 тысяч пользователей. Показатель растет день ото дня. Так, за год сайтом воспользовалось 43 миллиона человек, а мобильным приложением — 18 миллионов. В активное пользование вошла и QR-подпись, с помощью которой можно подписать любой документ», — сказал Б. Мусин.

В ходе собрания жители региона задали вопросы министру касательно отсутствия сотовой связи и интернета в населенных пунктах области.

Так, уроженец села Берель Катон-Карагайского района сообщил Багдату Мусину об отсутствии интернета при наличии базовой станции. На что представитель оператора мобильной связи Теле 2 заявил, что интернет будет в течение двух месяцев.

«Из 363 населенных пунктов региона 197 не имеют мобильного интернета. По предложению акима области Даниала Ахметова мы создали специальную дорожную карту. Мы установим соответствующие антенны и решим вопрос мобильного интернета до 2025 года», — пояснил министр. Он добавил, что в 2022 году по стране было установлено 3500 базовых станций.

«У некоторых граждан есть радиофобия, к нам поступали просьбы убрать станции подальше от дома. Я хочу заверить, бояться нечего. Станция не причиняет никакого вреда человеку и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Такая технология используется во всех странах», — подчеркнул министр.

В ходе визита Багдат Мусин совместно с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым официально открыл региональный IT-хаб. Меморандум о сотрудничестве по развитию регионального хаба был подписан между технопарком Astana Hub, акиматом области и университетом ВКТУ им. Д. Серикбаева. В открытии приняли участие представители местного IT-комьюнити. Свои проекты презентовали первые резиденты регионального хаба. Среди них — телеграм-бот для студентов и абитуриентов, а также приложение для родителей, которое помогает контролировать активность детей в интернете.

На базе Оскемен IT-хаба в дальнейшем при поддержке Astana Hub будут реализовываться образовательные программы для начинающих стартаперов, программы преинкубации, хакатоны, олимпиады и чемпионаты по спортивному программированию. В хабе будет работать также коворкинг для стартапов.

В завершение встречи Багдат Мусин ознакомился с работой Центра компетенций «Smart engineering» на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и положительно оценил его.