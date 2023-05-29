Населенные пункты области Абай обеспечат качественным интернетом

Дорожную карту подписали в Семее министр Багдат Мусин и аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Как отметил глава области, в регионе есть проблемы с цифровизацией, в том числе с охватом связью и интернет-соединением, но поэтапная работа по решению этих проблем ведется регулярно.

«Цифровизация в области находится в приоритете, акимат проводит работу и реализует проекты в рамках госпрограмм и концепций. Одним из положительных примеров цифровизации можно назвать проект «Сергек». Кроме того, одним из актуальных вопросов было отсутствие электронной оплаты проезда в общественном транспорте. На сегодня эта система внедрена на 100%. Многие вопросы мы решаем, однако сложный вопрос — отсутствие интернета в наших сельских населенных пунктах, — отметил Нурлан Уранхаев.

Багдат Мусин подчеркнул, что во избежание проблем в будущем определенные места для установки нужного оборудования нужно предусматривать еще на стадии планирования новых микрорайонов.

«Мы обнаружили в некоторых локациях так называемые „белые пятна“, в которых практически отсутствует покрытие связью. Операторам выписаны штрафы, они будут предпринимать меры, чтобы в течение трех месяцев устранить недочеты. Есть моменты, связанные с архитектурой, с выделением земель для строительства и установки необходимого оборудования, и в этом вопросе без вашей помощи мы продвинуться не можем. Поэтому важно, чтобы мы правильно определили локации, и впредь предусматривать места для установки оборудования, уже при планировании новых микрорайонов. Мы готовы присоединиться к этой работе», — отметил министр.

Дорожная карта, по словам Багдата Мусина, подразумевает под собой развитие и улучшение качества связи. Это не только интернет, но и мобильная связь.

«В рамках дорожной карты по улучшению качества и по решению вопросов, связанных с интернетом и связью, мы будем решать все эти вопросы поступательно. В утвержденной сегодня с акимом области дорожной карте предусмотрены конкретные мероприятия — сколько базовых станций будет установлено, где будет прокладка оптики, где будут устанавливаться антенно-мачтовые сооружения. Сегодня если из 330 населенных пунктов в 116 нет интернета и нет связи через оптические каналы, в них этот вопрос будет решен. Дорожная карта предусматривает конкретные меры для этого. В ней предусмотрено, что 25 антенно-мачтовых сооружений установят на средства акимата, в 203 населенных пунктах будут проложены оптические линии связи», — отметил Багдат Мусин.

По республике в течение 5 лет зарезервировано 560 млрд тенге — эти средства пойдут на реализацию проекта доступного интернета и доведения его в сельские округа страны.