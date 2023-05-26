МЦРИАП усовершенствует госуправление в сферах цифровизации

Разработан соответствующий проект закона.

Законопроектом предлагается устранить избыточное регулирование функций государственных органов и административных процедур на законодательном уровне. При этом будут пересмотрены основные цели и задачи государственного регулирования в сфере цифровизации с учетом основных приоритетов по цифровой трансформации государственного и общественного сектора, а также глобальных технологических трендов.

В этой связи, на законодательном уровне будут определены основные задачи и принципы, функции ответственных госорганов согласно требованиям статьи 61 Конституции, которые затрагивают права и обязанности субъектов цифровизации, их ответственность, контрольные и надзорные функции. Все остальные функции по другим вопросам для оперативности предлагается определить на подзаконном уровне, в положениях уполномоченных органов. Это даст возможность уполномоченным органам принимать оперативные решения по оптимизации внешних и внутренних бизнес-процессов, внедрению передовых практик проектного управления и цифровых решений.

При этом будет проведена ревизия всех имеющихся функций уполномоченных органов, связанных с реализацией прав, свобод и законных интересов граждан и бизнеса. По итогам ревизии часть государственных функций будет упразднена либо переориентирована на предоставление качественных государственных цифровых сервисов (услуг) населению и бизнесу.

Наряду с этим законопроектом предлагается консолидировать международный технологический парк «Астана Хаб» и Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий». Это позволит запустить единую экосистему государственной поддержки прорывных инновационных проектов и перспективных IT-стартапов на базе действующих институтов развития, повысить эффективность государственной политики по созданию благоприятных регуляторных условий для развития IT-отрасли.