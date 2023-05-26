В правительстве обсудили цифровизацию здравоохранения и образования

Министерству здравоохранения до конца года было поручено проработать вопросы интеграции медицинских систем.

Процесс цифровизации здравоохранения, образования и науки, проводимый в рамках исполнения поручений президента, обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова.

В настоящий момент Фонд социального медицинского страхования работает со множеством информационных систем. Министерством здравоохранения совместно с МЦРИАП ведется работа по их консолидации в единое целое, что поможет избежать приписок и исправления данных, сосредоточив всю информацию в единой базе eDensaulyq. Это значительно усовершенствует систему обязательного медицинского страхования.

«Главная задача цифровизации здравоохранения заключается в том, чтобы пациенту были оказаны своевременные и качественные медицинские услуги в рамках ОСМС. Важным для врача является доступность всей информации о здоровье пациента, что позволит больше времени посвятить лечебному процессу, а не заполнению всевозможных форм», — отметил Алтай Кульгинов.

Обеспечение прозрачности — вопрос актуальный и для дошкольного образования. Он связан прежде всего с распределением мест в детские сады. С этой целью ведется процесс объединения региональных баз дошколят в единую базу очередности.

Актуальным вопросом для сферы образования является подключение школ к интернету. Цель, стоящая перед госорганами, — достижение 100% показателя. На начало 2023 года в Казахстане было 1 384 (19%) школы, охваченные высокоскоростным интернетом. Спустя пять месяцев их стало 3 741 (49%). К началу нового учебного года количество школ с качественным интернетом должно увеличиться.

«Интернет для современных школ — один из основных показателей качества образования. На сегодняшний день есть разница между городскими и сельскими школами. Наличие интернета помогает повысить уровень сельских школ до городских», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, для создания комфортных и безопасных условий доступа учеников к школьным сервисам планируется ввести идентификационные карты, с помощью которых можно будет войти в здание школы, воспользоваться библиотекой или столовой.

Наряду с этим в республике ведется создание цифровой экосистемы науки. По сути, она будет представлять собой цифровой двойник казахстанской науки, которая объединит всю информацию, необходимую для научных организаций и вузов.

Планируется расширение международного сотрудничества Казахстанской базы цитирования, в которой аккумулированы статьи из республиканских журналов за последние 18 лет, хранятся библиографические описания около 200 тысяч научных статей и многое другое.

В рамках цифровизации ведется работа по совершенствованию единой платформы в сфере высшего и послевузовского образования, которая консолидирует всю экосистему данных вузов страны.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений. В частности, Министерству здравоохранения до конца года было поручено проработать вопросы интеграции медицинских систем для обеспечения прозрачности функционирования ОСМС и внедрения электронного паспорта здоровья, Министерству просвещения — решить вопросы запуска единой очередности и выдачи направлений в детсады. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и акиматам необходимо совместно с операторами связи принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечить строительство волоконно-оптических линий связи и провести замену спутникового оборудования, а Министерству науки и высшего образования предстоит завершить оцифровку дипломных, магистерских и докторских работ.