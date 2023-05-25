Андрей Слепнев: Климатическая повестка предполагает технологическую трансформацию

Ее успех определит конкурентоспособность на предстоящие десятилетия.

Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии заявил, открывая сессию «Климатическая повестка ЕАЭС — новые тренды и практические решения» в рамках II Евразийского экономического форума. В рамках дискуссии было предложено затронуть такие темы, как доступ к технологиям и финансам, а также возможности и риски для бизнеса.

«По этим трем основным направлениям идет реализация принятой главами правительств стран Евразийского экономического союза дорожной карты по сотрудничеству в рамках климатической повестки», — подчеркнул Андрей Слепнев.

Министр ЕЭК отметил, что технологический суверенитет и технологическая трансформация являются одними из главных вопросов, которые стоят перед всеми странами ЕАЭС. Сближение государств на климатическом треке будет не только способствовать углублению интеграционных процессов, но и усилит позиции Союза и каждого его члена в отдельности на мировых рынках.

Для этих целей в 2022 году ЕЭК запустила Банк климатических технологий и цифровых инициатив, направленный на развитие промышленной кооперации внутри Союза и за его пределами. В настоящее время туда входит около ста проектов от крупнейших компаний, и это число будет пополнено за счет победителей только что завершившегося Международного климатического конкурса «Зеленая Евразия».

«Здесь же можно сказать о том, что трансфер технологий, сама политика технологической нейтральности — важнейший элемент для дискуссий на глобальном уровне. В нашей дорожной карте предусмотрено, что мы сотрудничаем в рамках Союза и с нашими партнерами, чтобы продвигать на международных площадках — прежде всего Рамочной конвенции ООН об изменении климата — наши совместные интересы в контексте климатической повестки», — продолжил министр по торговле ЕЭК.

Касаясь вопроса доступа к финансам, Андрей Слепнев напомнил, что реализация климатических проектов в мире требует финансирования, порядок которого будет исчисляться десятками триллионов долларов ежегодно. Он проинформировал участников заседания о недавно утвержденных критериях зеленых проектов стран ЕАЭС (модельной таксономии). Целью документа является стимулирование и сближение подходов в рамках системного развития инструментов зеленого финансирования.

«В планах после разработки правил верификации модельной таксономии ЕАЭС в качестве пилотного проекта осуществить выпуск зеленых финансовых инструментов для кооперационного евразийского проекта в соответствии с модельной таксономией Союза», — добавил министр.

Также, по его словам, в ходе реализации дорожной карты был проведен анализ национального законодательства стран ЕАЭС по регулированию в климатической сфере, нацеленный, в том числе, на недопущение возникновения барьеров во взаимной торговле.

«В целях исключения таких барьеров наиболее предпочтительным видится возможность общего рынка углеродных единиц. Для этого необходимо выработать и внедрить общее регулирование по инфраструктурным вопросам, а кроме того — выровнять напряженность отраслевых планов декарбонизации, без чего невозможно добиться целевой стоимости углеродной единицы и реального рынка», — заключил Андрей Слепнев.

Отдельно он выделил работу в области технического регулирования, где Российская Федерация, в частности, уже внесла проект решения по шестому экологическому классу автомобильного транспорта. Один из вопросов, требующих решения — до какого года будут выпускаться новые машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В работе климатической сессии приняли участие первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов, уполномоченный представитель Республики Армения по механизму «долг в обмен на климат» Эрик Григорян, председатель Национального ESG клуба Республики Казахстан Айдар Казыбаев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев, первый вице-президент «Газпромбанка» Екатерина Салугина-Сороковая и первый заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. К участникам сессии в видеорежиме обратились исполнительный секретарь секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил, и специальный советник генерального секретаря по вопросам климата ООН Селвин Чарльз Харт. Модерировал дискуссию генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов.