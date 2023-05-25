Sim-карты в Казахстане хотят продавать только после биометрической проверки граждан

К декабрю 2024 года казахстанские власти планируют ужесточить контроль над операторами связи.

Новая концепция обеспечения общественной безопасности, которую пока только обсуждают в обществе, предполагает внедрение механизмов контроля за оборотом Sim-карт, передает Liter.kz.

Механизм контроля предполагает:

— Введение ответственности операторов сотовой связи за несоблюдение Правил регистрации абонентских устройств.

— Правовое и практическое урегулирование порядка ввоза и реализации мобильных телефонов, исключающего нахождение на внутреннем рынке устройств с одинаковыми IMEI-кодами.

— Введение операторами связи биометрической идентификации абонентов при регистрации Sim-карт (по аналогии с процедурой банковской верификации). Видимо, здесь подразумевается не сбор отпечатков пальцев, а сканирование лица по типу Face id.

Напомним, казахстанские власти решили, что в стране нужно срочно повышать уровень общественной безопасности. Это касается практически всех сфер жизни: аварийности на дорогах, профилактики наркомании, киберпреступности, социализации бывших заключенных и многого другого. Некоторые предложенные МВД РК нововведения уже столкнулись с критикой казахстанцев. Проект Концепции обеспечения общественной безопасности недавно опубликовали на сайте «Открытые НПА».