Полицейские могут получить доступ к персональным банковским данным казахстанцев

Концепцию разрабатывает МВД.

Казахстан планирует присоединиться к Конвенции Совета Европы о киберпреступлениях. Предполагается, что казахстанских полицейских обучат лучше раскрывать киберпреступления и дадут им куда больше полномочий. Самым важным нововведением этой инициативы является слияние информационных баз данных банков второго уровня и МВД. Иными словами, правоохранители получат доступ к персональным банковским данным казахстанцев. Впрочем, в документе уточняется, что интеграция баз данных будет использоваться только для расследования уголовных дел, передает Liter.kz.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года планируется создание единой координирующей структуры для выявления новых видов киберпреступлений.

Конвенция о киберпреступности представляет собой комплексный документ, содержащий нормы, призванные оказать существенное влияние на различные отрасли права: уголовное, уголовно-процессуальное, авторское, гражданское, информационное.

Напомним, казахстанские власти решили, что в стране нужно срочно повышать уровень общественной безопасности. Это касается практически всех сфер жизни: аварийности на дорогах, профилактики наркомании, киберпреступности, социализации бывших заключенных и многого другого. Многие предложенные МВД РК нововведения уже столкнулись с критикой казахстанцев. Проект Концепции обеспечения общественной безопасности недавно опубликовали на сайте «Открытые НПА».

Так, например, чиновники предлагают ежегодно проверять школьников в возрасте от 14 до 18 лет на наркотики. А также обязать операторов сотовой связи проводить биометрическую проверку граждан при оформлении Sim-карт.