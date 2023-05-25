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Данные для Цифровой карты семьи актуализируют

Цифровая карта семьи аккумулирует сведения из различных государственных органов, позволяющих определять уровень социального благополучия граждан, чтобы оказать гарантированную господдержку.

25 мая 2023 10:33, Profit.kz
Рубрики: Общество

В рамках Социального кодекса РК ведется работа по внедрению Цифровой карты семьи. Вопросы обновления данных для внесения их в информационную систему обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова.

Данные для Цифровой карты семьи актуализируют

Для актуализации данных Министерством труда и социальной защиты РК совместно с другими центральными органами и акиматами проводится масштабная работа. Уточнение идет по нескольким категориям. Госорганы ведут подсчет детей, не охваченных дошкольным и школьным образованием, молодежи категории NEET, лиц, не включенных в систему ОСМС, и других. К примеру, в ходе пересмотра данных было выявлено, что 152 тысячи детей стоят в очереди на получение мест в детских садах. Кроме того, порядка 143 тысяч зарегистрированы в очереди на получение жилья.

Анализ категории молодежи, к которой теперь относятся граждане от 18 до 35 лет, показал, что 167 тысяч человек являются неформально занятыми, а 96 тысяч — незарегистрированными безработными. 2,8 млн граждан страны не охвачены системой ОСМС, из них 658 тысяч — безработные, более 1 млн — неформально занятые, также имеются самозанятые, домохозяйки и работающие посредством различных платформ.

Актуализация данных выявила, что 372 тысячи индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств неактивны, не отчисляют налоги и социальные платежи, а свыше 1 млн человек в республике не проживают по месту регистрации.

«Цель Цифровой карты семьи — определить категории людей, которые нуждаются в оказании мер господдержки, обеспечении занятости, начислении пособий и другой помощи. Ряд регионов проводит работу по актуализации данных недостаточно оперативно и полно. Министерствам и акиматам необходимо обеспечить точечность и корректность данных, поступающих в Цифровую карту. Осталось меньше месяца, чтобы завершить эту работу», — подчеркнул Алтай Кульгинов, подводя итоги совещания.

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