Noventiq и ПАЦИФИКА стали партнерами

Синергия от совместной работы позволит заказчикам получать услуги кибербезопасности более высокого качества при той же или меньшей стоимости.

В мае 2023 года глобальный провайдер решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности Noventiq (ранее работавший под брендом Softline) договорился о долгосрочном сотрудничестве с казахстанским игроком рынка кибербезопасности ТОО «ПАЦИФИКА».

Основанная в 2008 году, компания ПАЦИФИКА оказывает полный спектр услуг по информационной безопасности — от разработки стратегии ИБ, внедрения и сопровождения технических средств защиты информации до расследования и предотвращения компьютерных инцидентов, а также — консалтинговые услуги по достижению соответствия требованиям международных и отраслевых стандартов информационной безопасности. За 15 лет существования ПАЦИФИКА зарекомендовала себя как ведущий интегратор систем информационной безопасности в Казахстане.

Партнерство имеет большой потенциал для развития бизнеса обеих компаний. Для Noventiq оно позволит создать центр компетенций в направлении кибербезопасности с потенциалом международной экспансии на рынки СНГ и далее и осуществлять реализацию более сложных проектов, а для ПАЦИФИКИ — усилить продажи и проникновение на рынок, в том числе и СНГ, с помощью ресурсов и поддержки Noventiq.

«Для нас это партнерство в первую очередь интересно тем, что дает возможность выполнять крупные проекты, в том числе проекты, которые находятся на стыке информационной безопасности и ИТ, — говорит Дмитрий Цой, один из основателей компании ПАЦИФИКА. — Мы уверены, что благодаря новому каналу продаж и опыту работы в отрасли информационных технологий, который имеет Noventiq, мы сможем довольно быстро вывести нашу команду на новый уровень как среди компаний в области кибербезопасности, так и ИТ-компаний».

Максим Карамышев, директор по развитию бизнеса Noventiq в странах СНГ, добавил: «Мы знаем команду ПАЦИФИКИ как специалистов высокого уровня, и рассчитываем на плодотворное долгосрочное сотрудничество с ними. Опыт ПАЦИФИКИ в реализации комплексных технических сложных проектов на рынке Казахстана и сила продаж Noventiq позволит нам успешно развивать бизнес на местном рынке и в последующем выйти в другие страны СНГ. Мы рассчитываем, что синергия от совместной работы позволит нашим клиентам получать услуги кибербезопасности более высокого качества при той же или меньшей стоимости».

По итогам 2021 финансового года оборот Noventiq составил 1,1 миллиарда долларов. 6400 сотрудников компании работает почти в 60 странах Азии, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.