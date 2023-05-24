Кселл: итоги 2022 года

Мобильный оператор отчитался о финансовых и операционных показателях.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года. Общий объем выручки за 12 месяцев 2022 года составил 221,2 млрд тенге, сервисная выручка увеличилась на 12%, до 173,6 млрд тенге.

«Прошедший год, несмотря на все его испытания, показал, что компания занимает прочные позиции на рынке и готова противостоять серьезным вызовам, сохраняя свою эффективность. Высокие финансовые и операционные показатели, достигнутые в 2022 году, еще раз подтвердили правильность выбранного направления развития и стратегических приоритетов. Рост общей выручки год к году составил 12,8%, сервисной — 12%. Мы продолжаем работу по реализации стратегии с фокусом на сохранении Kcell своих лидерских позиций во всех сферах бизнеса. Я благодарю наших клиентов за возможность создавать для них качественные и надежные цифровые продукты, помогать решать повседневные и бизнес-задачи. Наш труд и впредь будет направлен на то, чтобы компания делала важный вклад в развитие и сохранение устойчивости всего нашего общества», — прокомментировал итоги Асхат Узбеков, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Чистая выручка, 2022 г

I квартал — 50,89 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г. на 15,6%).

II квартал — 57,01 млрд тг. (рост на 23,5%)

III квартал — 58,29 млрд тг. (рост на 16%)

IV квартал — 55,036 млрд тг. (снижение на 1,3%)

Выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

2017 год — 147,229 млрд тг.

2018 год — 149,7 млрд тг.

2019 год — 156,65 млрд тг.

2020 год — 174, 684 млрд тг.

2021 год — 196, 189 млрд тг.

2022 год — 221,2 млрд тг.

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, по итогам IV квартала снизился на 0,2% (рентабельность по EBITDA составила 37,7%), а по итогам 2022 года — вырос на 10,3% (рентабельность по EBITDA составила 41,1%).

EBITDA, 2022 г

I квартал — 21,67 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г на 11,6%)

II квартал — 23,98 млрд тг. (рост на 23,8%)

III квартал — 24,45 млрд тг. (рост на 18,4%)

IV квартал — 20,72 млрд тг. (снижение на 0,2%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

2017 год — 57,321 млрд тг.

2018 год — 50,943 млрд тг.

2019 год — 63,5 млрд тг.

2020 год — 72,147 млрд тг.

2021 год — 82,340 млрд тг.

2022 год — 90,848 млрд тг.

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг по итогам года вырос на 13,9%, до 88,87 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 15%, до 78,17 млрд тенге. Трафик данных вырос на 17,7%, составив 730,36 петабайт (ПБ). Доход от реализации мобильных устройств вырос на 16,1%, до 45,31 млрд тенге.

Абонентская база оператора незначительно выросла — по итогам отчетного периода она составила 7,986 млн пользователей.

Абоненты, 2022 г

I квартал — 7,96 млн (снижение относительно аналогичного периода 2021 г на 1,1%)

II квартал — 7,98 млн (снижение на 0,5%)

III квартал — 7,92 млн (снижение на 0,4%)

IV квартал — 7,98 млн (рост на 0,3%)

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

2019 год — 8,275 млн

2020 год — 8,055 млн

2021 год — 7,961 млн

2022 год — 7,986 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) по итогам IV квартала снизился на 10,3%, а по итогам 2022 года — на 8,7%.

MOU, 2022 г

I квартал — 206 мин (снижение на 1%)

II квартал — 191 мин (снижение на 8,9%)

III квартал — 187 мин (снижение на 13,4%)

IV квартал — 183 мин (снижение на 10,3%)

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

2019 год — 228 минут

2020 год — 230 минут

2021 год — 210 минут

2022 год — 192 минуты

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2022 году снизился на 0,7% по итогам IV квартала, но вырос на 2,2% по итогам года.

ARPU, 2022 г

I квартал — 1664 тг.

II квартал — 1557 тг.

III квартал — 1689 тг.

IV квартал — 1686 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

2017 год — 1149 тг.

2018 год — 1150 тг.

2019 год — 1334 тг.

2020 год — 1457 тг.

2021 год — 1614 тг.

2022 год — 1649 тг.

Капитальные расходы АО «Кселл» (CAPEX) по итогам года выросли до 41,62 млрд тенге, соотношение CAPEX к выручке составило 18,8%.

CAPEX, 2022 г

I квартал — 4,197 млрд тенге.

II квартал — 7,668 млрд тенге.

III квартал — 6,363 млрд тенге.

IV квартал — 23,393 млрд тенге.

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге

2019 год — 19,24 млрд тенге

2020 год — 26,842 млрд тенге

2021 год — 38,052 млрд тенге

2022 год — 41,621 млрд тенге.