Кселл: итоги 2022 года
Мобильный оператор отчитался о финансовых и операционных показателях.
Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года. Общий объем выручки за 12 месяцев 2022 года составил 221,2 млрд тенге, сервисная выручка увеличилась на 12%, до 173,6 млрд тенге.
«Прошедший год, несмотря на все его испытания, показал, что компания занимает прочные позиции на рынке и готова противостоять серьезным вызовам, сохраняя свою эффективность. Высокие финансовые и операционные показатели, достигнутые в 2022 году, еще раз подтвердили правильность выбранного направления развития и стратегических приоритетов. Рост общей выручки год к году составил 12,8%, сервисной — 12%. Мы продолжаем работу по реализации стратегии с фокусом на сохранении Kcell своих лидерских позиций во всех сферах бизнеса. Я благодарю наших клиентов за возможность создавать для них качественные и надежные цифровые продукты, помогать решать повседневные и бизнес-задачи. Наш труд и впредь будет направлен на то, чтобы компания делала важный вклад в развитие и сохранение устойчивости всего нашего общества», — прокомментировал итоги Асхат Узбеков, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».
Чистая выручка, 2022 г
I квартал — 50,89 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г. на 15,6%).
II квартал — 57,01 млрд тг. (рост на 23,5%)
III квартал — 58,29 млрд тг. (рост на 16%)
IV квартал — 55,036 млрд тг. (снижение на 1,3%)
Выручка, в годовом выражении
2011 год — 178,786 млрд тг.
2012 год — 182,004 млрд тг.
2013 год — 187,599 млрд тг.
2014 год — 187,581 млрд тг.
2015 год — 168,424 млрд тг.
2016 год — 147,037 млрд тг.
2017 год — 147,229 млрд тг.
2018 год — 149,7 млрд тг.
2019 год — 156,65 млрд тг.
2020 год — 174, 684 млрд тг.
2021 год — 196, 189 млрд тг.
2022 год — 221,2 млрд тг.
Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, по итогам IV квартала снизился на 0,2% (рентабельность по EBITDA составила 37,7%), а по итогам 2022 года — вырос на 10,3% (рентабельность по EBITDA составила 41,1%).
EBITDA, 2022 г
I квартал — 21,67 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г на 11,6%)
II квартал — 23,98 млрд тг. (рост на 23,8%)
III квартал — 24,45 млрд тг. (рост на 18,4%)
IV квартал — 20,72 млрд тг. (снижение на 0,2%)
EBITDA, в годовом выражении
2011 год — 105,794 млрд тг.
2012 год — 101,426 млрд тг.
2013 год — 104,727 млрд тг.
2014 год — 105,3 млрд тг.
2015 год — 81,787 млрд тг.
2016 год — 57,989 млрд тг.
2017 год — 57,321 млрд тг.
2018 год — 50,943 млрд тг.
2019 год — 63,5 млрд тг.
2020 год — 72,147 млрд тг.
2021 год — 82,340 млрд тг.
2022 год — 90,848 млрд тг.
Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг по итогам года вырос на 13,9%, до 88,87 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 15%, до 78,17 млрд тенге. Трафик данных вырос на 17,7%, составив 730,36 петабайт (ПБ). Доход от реализации мобильных устройств вырос на 16,1%, до 45,31 млрд тенге.
Абонентская база оператора незначительно выросла — по итогам отчетного периода она составила 7,986 млн пользователей.
Абоненты, 2022 г
I квартал — 7,96 млн (снижение относительно аналогичного периода 2021 г на 1,1%)
II квартал — 7,98 млн (снижение на 0,5%)
III квартал — 7,92 млн (снижение на 0,4%)
IV квартал — 7,98 млн (рост на 0,3%)
Абоненты, на конец отчетного года
2011 год — 10,850 млн
2012 год — 13,463 млн
2013 год — 14,307 млн
2014 год — 13,055 млн
2015 год — 10,357 млн
2016 год — 9,986 млн
2017 год — 10,009 млн
2018 год — 8,969 млн
2019 год — 8,275 млн
2020 год — 8,055 млн
2021 год — 7,961 млн
2022 год — 7,986 млн
Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) по итогам IV квартала снизился на 10,3%, а по итогам 2022 года — на 8,7%.
MOU, 2022 г
I квартал — 206 мин (снижение на 1%)
II квартал — 191 мин (снижение на 8,9%)
III квартал — 187 мин (снижение на 13,4%)
IV квартал — 183 мин (снижение на 10,3%)
MOU, в годовом выражении
2012 год — 168 минут
2013 год — 152 минуты
2014 год — 162 минуты
2015 год — 212 минут
2016 год — 228 минут
2017 год — 226 минут
2018 год — 218 минут
2019 год — 228 минут
2020 год — 230 минут
2021 год — 210 минут
2022 год — 192 минуты
Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2022 году снизился на 0,7% по итогам IV квартала, но вырос на 2,2% по итогам года.
ARPU, 2022 г
I квартал — 1664 тг.
II квартал — 1557 тг.
III квартал — 1689 тг.
IV квартал — 1686 тг.
ARPU, в годовом выражении
2013 год — 1106 тг.
2014 год — 1135 тг.
2015 год — 1206 тг.
2016 год — 1156 тг.
2017 год — 1149 тг.
2018 год — 1150 тг.
2019 год — 1334 тг.
2020 год — 1457 тг.
2021 год — 1614 тг.
2022 год — 1649 тг.
Капитальные расходы АО «Кселл» (CAPEX) по итогам года выросли до 41,62 млрд тенге, соотношение CAPEX к выручке составило 18,8%.
CAPEX, 2022 г
I квартал — 4,197 млрд тенге.
II квартал — 7,668 млрд тенге.
III квартал — 6,363 млрд тенге.
IV квартал — 23,393 млрд тенге.
CAPEX, в годовом выражении
2017 год — 21,64 млрд тенге
2018 год — 19,24 млрд тенге
2019 год — 19,24 млрд тенге
2020 год — 26,842 млрд тенге
2021 год — 38,052 млрд тенге
2022 год — 41,621 млрд тенге.