За счет чего улучшится качество интернета в Казахстане

Увеличение пропускной способности будет стимулировать операторов предоставлять услуги интернета согласно заявленным параметрам в указанном тарифе.

Министерство цифрового развития приказом от 18 мая 2023 года утвердило новые «Показатели качества услуг связи». В связи с увеличением жалоб на качество проводного интернета МЦРИАП повысил показатель пропускной способности канала связи. Так, при передаче данных по каналам связи, организованным по волоконно-оптической линии связи, а также по составным каналам между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора, пропускная способность канала связи увеличена с 70% до 80% от значения, установленного тарифным планом или договором, передает Zakon.kz.

Увеличение пропускной способности будет стимулировать операторов предоставлять услуги интернета согласно заявленным параметрам в указанном тарифе. Ожидается, что в итоге это окажет положительный эффект для потребителей.

При этом показатели качества услуг голосовой связи и доступа к мобильному интернету остались неизменными. Приказ вводится в действие 2 июня 2023 года.