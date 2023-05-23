Инновационное отделение открыли в больнице Астаны

В дальнейшем планируется внедрить систему госпитальной фармации во всех многопрофильных больницах.

В Многопрофильной городской больнице № 2 впервые в Астане открыто новое отделение госпитальной фармации. Как пояснили в акимате, проект отделения госпитальной фармации практикуется во всем мире, и является одним из международных требований, передает Kazpravda.kz.

«Главная цель — цифровизация системы поставок препаратов пациентам, ведение персонифицированного учета лекарственных средств. Здесь количество выдаваемых лекарств отслеживается автоматически. В этом и уникальность отделения: экономия в расходе на медицинские препараты. Кроме этого, минимизируются риски некорректных назначений и лечения. По предварительным подсчетам, проект позволить экономить до 400 млн тенге бюджета в год», — отметил руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

Сейчас по городу работает 9 стационаров, в дальнейшем планируется внедрить эту систему во всех многопрофильных больницах.

«Основная задача проекта — своевременное и качественное приготовление и расфасовка лекарственных средств по назначениям врачей, также их доставка в клинические и пара-клинические отделения медицинской организации. Клиническим фармакологом назначение каждому пациенту дается по таким параметрам, как возраст, вес, противопоказания, суточная доза и прочее. При реализации этого проекта немаловажную роль сыграла готовность информационной системы Акгюн, которая функционирует в нашей клинике», — сказал главный врач ГМБ № 2 Нурбол Турсынбаев.

Также был представлен обновленный подход к пациентоориентированности — служба поддержки пациентов в шаговой доступности, внедрение электронной очереди, алгоритм плановой госпитализации пациентов. В скором будущем все желающие смогут видеть количество свободных койко-мест в онлайн-режиме, который будет доступен также на сайте клиники.