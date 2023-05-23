SAP Discovery Day Almaty 2023: крупнейшее IT-событие для бизнеса в Казахстане

Мероприятие соберет на одной площадке руководителей различных бизнес-направлений ведущих компаний из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

1 июня в отеле Ритц-Карлтон Алматы состоится крупнейшее IT-событие для бизнеса в Казахстане — SAP Discovery Day Almaty 2023. Ожидается, что в форуме примет участие более 400 гостей, среди которых будут представители крупнейших компаний из разных отраслей. Участники форума поделятся опытом в области цифровизации и развития бизнеса в условиях постоянно меняющегося рынка.

Сегодня инновационные решения становятся все более востребованными в условиях жесткой конкуренции на рынке. Именно они позволяют компаниям эффективно адаптироваться к меняющимся условиям. В рамках форума клиенты, партнеры и эксперты поделятся успешными примерами цифровизации бизнеса и результатами отличных экономических показателей, в том числе — на базе флагманского решения SAP S4/HANA.

Программа форума включает в себя пленарную и стратегическую сессии, а также параллельные секции. Мероприятие станет отличной площадкой для обмена опытом и знаниями между участниками, а также для знакомства с последними технологическими решениями в области управления бизнесом. Эксперты расскажут о последних инновациях, новейших решениях, предлагаемых SAP, а бизнес-тренеры представят свое видение и обсудят насущные вызовы и возможности, с которыми сталкиваются предприниматели сегодня. Среди спикеров форума — бизнес-тренер Филипп Гузенюк, который проведет стратегическую сессию для HR-руководителей.

Лидеры различных бизнес-направлений, таких как финансы, сбыт, снабжение, логистика, закупки и т.д, обсудят актуальные вопросы и тренды в формате дискуссионных клубов. Среди обсуждаемых тем — цифровизация логистики и цепей поставок, создание цифровой экосреды для управления клиентским опытом и другие важные темы, связанные с цифровой трансформацией бизнес-процессов.

Зарегистрироваться и узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.

Генеральным партнером SAP Discovery Day Almaty 2023 является Terralink, инновационные партнеры — MSG Plaut, Axellect, IBA, TLS.