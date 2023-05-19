5,3 млн граждан воспользовалось услугой перерегистрации автомобилей онлайн

Ведомство также планирует запустить первичную регистрацию автотранспорта через онлайн-сервисы.

С момента запуска онлайн-услуг на смартфонах ими воспользовалось более 7 млн граждан, в том числе — 5,3 млн покупателей и продавцов автомобилей, сообщает Министерство внутренних дел РК.

Ежегодно для оформления купли-продажи и перерегистрации автомобилей ЦОНы посещают порядка 6 млн казахстанцев. Безусловно, это создавало неудобства, связанные с длительными поездками в ЦОНы, ожиданием очереди в них, необходимостью возить с собой крупные суммы денег для расчета с продавцом автомобиля при оформлении сделки.

В этой связи МВД для удобства населения был запущен сервис по онлайн-перерегистрации автомобилей в мобильных приложениях банков Kaspi, Halyk и Freedom. Этот сервис предоставляет продавцу и покупателю весь цикл услуг: проверку и уплату налогов или штрафов на приобретаемый/продаваемый автомобиль, выбор государственных номеров, в том числе «престижных», а также ЦОНа, где автовладельцу будет удобно забрать документы и номера на купленный автомобиль.

В настоящее время МВД проведена работа по выводу данной услуги на мобильные приложения CenterСredit, Eurasian Bank, Bereke Bank и ForteBank. Кроме того, ведомство также планирует запустить первичную регистрацию автотранспорта через онлайн-сервисы.

Как подчеркнули в МВД, из всех государственных органов ведомство является основным услугодателем для населения. Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает контакт услугополучателей с госорганами.