Казахстанские проекты войдут в крупнейший в мире инкубатор стартапов Station F во Франции

Делегация Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК завершила рабочую поездку в Париж.

В состав делегации вошли министр Багдат Мусин, руководство АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ТОО «GHALAM», АО «РЦКС», а также представители Astana Hub и школы программирования «Әлем». Цель визита казахстанской стороны — рассмотрение вопросов сотрудничества двух стран в космической промышленности и цифровой экономике.

В ходе визита Казахстанская делегация посетила цифровую фабрику Station F и Thales Digital Factory (акселератор корпоративных инноваций Thales Group), где были прошли встречи с представителями французских стартапов, а также презентация возможностей и достижений Astana Hub.

Казахстанские стартапы также приняли участие во встрече и презентовали свои результаты (iDos Games, Verigram, Cerebra и Alaqan). Советник министерства иностранных дел по инновациям и прорывным технологиям Джереми Эль Хатиб предложил стартапам индивидуальную поддержку и вывод на инвесторов и программы акселерации Франции.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Франции. В частности, для казахстанских стартапов будет организован Fast track на инкубационные и активационные программы Station F, что подразумевает особое внимание к проектам из Казахстана: рассмотрение в отдельном порядке, представление перед французскими инвесторами и корпорациями, помощь в выходе на французский рынок.

Кроме того, были достигнуты договоренности об обмене опытом Astana Hub и Station F, что позволит казахстанцам сотрудничать с европейскими экспертами и выходить на европейский рынок.

Также Казахстан намерен внедрять опыт Thales Digital Factory на базе Astana Hub, что позволит казахстанским корпорациям отбирать стартапы, закрывающие нужды компаний, проходить акселерации, разработанные совместно с экспертами компаний, расти и заключать контракты с корпорациями по ускоренной модели.