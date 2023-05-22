В ЕАЭС устранят двойное налогообложение при электронной торговле

Будет разработан порядок взимания косвенных налогов при взаимной электронной торговле товарами.

На площадке Евразийской экономической комиссии эксперты стран-участников Евразийского экономического союза обсудили поправки в договор о ЕАЭС, направленные на урегулирование вопроса налогообложения электронной торговли товарами. В отдельных случаях в государствах-членах ЕАЭС интернет-площадки сталкиваются с проблемой двойного налогообложения при реализации товаров потребителям другого государства-члена ЕАЭС.

Согласно праву ЕАЭС, НДС с поставляемых во взаимной торговле товаров взимается по стране назначения. Этого принципа придерживается большинство стран мира (Франция, Великобритания, Турция, Республика Узбекистан, Австралия). В целях исключения разночтений среди участников ЕАЭС по данному вопросу казахстанская сторона инициировала внесение изменений в право ЕАЭС в части урегулирования вопросов взимания НДС при взаимной электронной торговле товарами. Стороны поддержали инициативу и согласились разработать порядок взимания косвенных налогов при взаимной электронной торговле товарами.

Следует отметить, что в отдельных странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) на национальном уровне уже закреплен принцип взимания НДС при электронной торговле товарами по стране потребления. Согласно проекту документа при взаимной электронной торговле товарами НДС будет облагаться по стране назначения, то есть налоги будут начисляться в бюджет страны, где товар будет потреблен.

Документ планируется принять до конца текущего года. Принятие документа позволит исключить разночтение в этом вопросе и возможное двойное налогообложение при реализации товаров через электронные площадки на территориях государств-членов ЕАЭС, что способствует снижению нагрузки на предпринимателей и конечной цены товара для потребителя.