Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать филиалы в Казахстане

Казахстан поставил стратегическую цель — стать одним из крупных цифровых хабов в регионе.

Премьер-министр Алихан Смаилов призвал европейские IT-университеты открывать филиалы в Казахстане. Глава казахстанского правительства отметил, что цифровизация является одним из ключевых драйверов развития экономики, передает Zakon.kz.

«Казахстан поставил стратегическую цель — стать одним из крупных цифровых хабов в регионе. В прошлом году наша страна заняла 28 место в Индексе развития электронного правительства ООН. Это самый высокий показатель в регионе и среди стран СНГ», — отметил Алихан Смаилов на втором Экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, Казахстан создает благоприятные условия для развития цифровой трансформации. Это создание систем банкинга, цифровая трансформация госуправления. Многообещающей областью развития также является рынок финансовых технологий, который стал крупнейшим в регионе и имеет значительный потенциал к инновациям.

«В марте этого года Microsoft объявила об открытии мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром по привлечению продвинутых технологий и ноу-хау. Проект будет охватывать не только Центральную Азию, но также Азербайджан, Армению, Грузию и Пакистан», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом контексте Казахстан готов активно участвовать в проектах Global Gateway, Team Europe и инициативе Европейского союза по цифровой связанности с ЦА.

«К 2025 году мы планируем обучить как минимум 100 тыс. квалифицированных специалистов в IT-сфере. Пользуясь возможностью, я бы хотел призвать IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане. Технопарк Astana Hub как активный региональный игрок может стать удобной платформой с необходимыми условиями для развития», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее на форуме глава правительства заявил, что объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана составил 12,5 млрд долларов.