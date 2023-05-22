О фишинговых атаках предупредили казахстанцев в Отбасы банке

Пользователи думают, что переходят на настоящий сайт банка или организации, но на самом деле мошенники перенаправляют их на подставной сайт.

Граждан просят быть особенно осторожными и бдительными, так как фишинговые атаки — это вид интернет-мошенничества. Преступники выманивают конфиденциальные данные граждан — логины, пароли, номера банковских карт и счетов. Для этого мошенники создают поддельные сайты, которые очень похожи на оригинальные, передает Liter.kz.

«Пользователи думают, что переходят на настоящий сайт банка или организации, но на самом деле его перенаправляют на подставной сайт. Мошенники рассчитывают на то, что пользователи не заметят подделки и укажут на фейковой странице свои личные данные: реквизиты карт и счетов, номера телефонов, пароли. Если это сделать, то злоумышленники получат все ваши данные. Поддельные сайты трудно отличить от оригиналов. Поэтому важно быть внимательными», — говорится в сообщении.

В Отбасы банке поделились советами, как не стать жертвой интернет-мошенничества:

— проверяйте адрес сайта в адресной строке вашего браузера. Убедитесь, что он начинается с https:// и соответствует домену банка;

— перед вводом конфиденциальных данных на сайте внимательно проверяйте URL-адрес страницы — настоящий ли это веб-сайт, не содержит ли его адрес лишних букв, не заменены ли буквы цифрами (например, буква О на ноль);

— никогда не сообщайте свои логины, пароли, ОТП-коды или данные банковских счетов через электронную почту или в ответ на сообщение в социальных сетях. Банк никогда не запрашивает информацию подобным способом;

— не переходите по ссылкам из подозрительных источников, особенно если они предлагают скачать приложение или ввести личную информацию;

— будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями от незнакомых отправителей. Если письмо выглядит подозрительно, не открывайте вложения и не переходите по ссылкам;

— прежде чем переходить по ссылкам из постов, размещенных от имени ваших друзей, хорошо их проанализируйте.

В случае обнаружения фишинговой атаки или если у вас возникли подозрения, свяжитесь со службой безопасности Отбасы банка antifraud@otbasybank.kz, номер телефона горячей линии по вопросам мошенничества +7 (727) 330-94-82.