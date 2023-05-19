Китайская компания запустит в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций

Также в State Power Investment Corporation намерены построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Глава РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Президент также был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций.

В свою очередь, Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана. Кроме того, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, рассматривались перспективы сотрудничества в сфере производства «зеленого» водорода.