Казпочта развивает трансграничную электронную коммерцию

В рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР 17-19 мая состоялся ряд встреч представителей казахстанских и китайских компаний.

В формате делового сотрудничества председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова провела переговоры с компаниями КНР, работающими в области строительства и перевозки товаров электронной коммерции. По итогам встреч подписан меморандум между Казпочтой и CITIC Construction Co., Ltd. Основная цель соглашения — привлечение международных инвестиций в сферу строительства коммерческой недвижимости.

Кроме того, в целях развития трансграничной электронной коммерции и взаимодействия с лидирующими маркетплейсами Казпочта подписала меморандум с компанией UBI Smart Parcel (Shenzhen) Limited. Компания более 30 лет работает в сфере логистики, сотрудничает с крупнейшими интернет-площадками eBay, Alibaba, JD, PDD, WiSH, Amazon. Сотрудничество с UBI поможет казахстанцам получить доступ к крупнейшим площадкам электронной коммерции Китая.

«Электронная коммерция стремительно развивается во всем мире. Этот глобальный тренд коснулся и Казахстана, где продажи и покупки онлайн становятся все популярнее. Открытие современных центров логистики, развитие международной электронной торговли — это высокий потенциал для экономического роста, доступ казахстанцам на мировые рынки. Казпочта работает над расширением возможностей и выбора для наших клиентов и готова предоставить доступ на крупнейшие маркетплейсы Китая. Кроме того, мы нацелены на значительное сокращение сроков доставки для казахстанских потребителей», — отметила Асел Жанасова.

Для удобства клиентов и доступа казахстанцев к мировым маркетплейсам Казпочта развивает логистические услуги, фулфилмент, цифровые сервисы, а также выступает провайдером полного комплекса услуг электронной коммерции от упаковки, хранения товаров до их оплаты и доставки.