«Казахтелеком» планирует направить на выплату дивидендов за 2022 год более 33 млрд тенге

Это составляет более 29% от консолидированного чистого дохода.

Соответствующее предложение направлено советом директоров «Казахтелекома» на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании. Об этом в ходе традиционного «Дня эмитента», проводимого на площадке Казахстанской фондовой биржи, сообщила главный финансовый директор оператора Людмила Атамуратова.

Предложенная сумма в более чем три десятка миллиардов тенге в расчете на одну простую акцию составит 3038,36 тенге. Для сравнения размер дивидендов по итогам 2021 года был немного выше (3590,4 тенге на 1 акцию), что отчасти было связано с продажей 24% акций дочерней организации АО «Кселл» на фондовом рынке.

Согласно опубликованной консолидированной отчетности по итогам 2022 года, выручка группы компаний увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. При этом увеличение выручки было достигнуто в как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.

«Вместе с тем, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2022 году вырос в 3,7 раза относительно 2018 года, составив 285,3 млрд тенге. По показателю EBITDA margin, характеризующему рентабельность деятельности компании, группа АО „Казахтелеком“ поддерживает высокий уровень в 45%, что лучше результатов сопоставимых телеком-компаний. Например, у турецких операторов Turk Telecom и Turkcell соответствующий показатель за 2022 год составил 37,3% и 40,1%, у Emirates Telecommunications Corporation из ОАЭ — 39,2%, у российского МТС — 40,5%. В среднем у сопоставимых компаний показатель EBITDA margin за 2022 год составляет 39,3%, что гораздо меньше, чем у группы компаний», — отметила Людмила Атамуратова.

По словам главного финдиректора компании, указанные финансово-экономические достижения в прошлом и предыдущих годах позволяют браться за достаточно амбициозные проекты и успешно их воплощать в жизнь. Так, например, в 2018–2020 годах «Казахтелекому» государством было доверена реализация масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению сел республики скоростным оптическим интернетом. Тогда компанией было построено более 14,3 тысяч километров оптики в 837 населенных пунктов в различных регионах страны. А в прошлом году группа компаний инвестировала 121,5 миллиард тенге в развитие телеком-инфраструктуры Казахстана. На долю инвестиций группы пришлось порядка 70% от общего размера инвестиций в основной капитал по направлению «Информация и связь» в республике.

«Что касается текущего периода, то только в первой половине года группа компаний планирует инвестировать в проект по внедрению в стране стандарта связи пятого поколения около 160 миллиардов тенге. Из более чем 7 тысяч базовых станций 5G, которые компания намерена установить до 2027 года, более 390 базовых станций будут введены в эксплуатацию уже в текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, целый портфель проектов мы предложили в формируемый в настоящее время национальный проект «Доступный интернет», в который в общей сложности группа «Казахтелеком» готова инвестировать на 5-летнем горизонте порядка 370 млрд тенге собственных и заемных средств. Также компания продолжает работу над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» в кооперации с «AzerTelecom», — Людмила Атамуратова.

За первые 4 месяца текущего года «Казахтелекомом» обеспечено интернетом и другими цифровыми сервисами более 13 тысяч квартир, в планах до конца года подключить еще почти 176 тысяч квартир в 16 городах Казахстана. При этом оператор активизировал работу по развитию сети не только в городе, но и в сельской местности. На сегодняшний день, к примеру, по технологии «радиомост» подключено к интернету более 1500 домохозяйств в 10 селах республике. Еще более 10 тысяч сельчан в 160 сельских населенных пунктах «Казахтелеком» планирует обеспечить телеком-услугами за счет инсталляции новых радиомостов, а по беспроводной технологии LTE к скоростному интернету и качественной связи будет подключено еще 50 тысяч новых абонентов по стране. В целом, в портфеле проектов компании на текущий год — проект по масштабному переводу абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику, который затронет более 25 тыс. пользователей в 9 городах республики. Также телеком-оператор продолжит наращивать свою сетевую инфраструктуру, обеспечивая жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON, жителей частного сектора и близлежащих населенных пунктов по технологии FWA — фиксированной беспроводной связи: в планах строительство в течение ближайших двух лет более 300 базовых станций для подключения к современным телеком-услугам и сервисам по FWA около 160 тыс. частных домов по всей республике.

Сегодня инфраструктура компании включает более 87 000 км оптических сетей, свыше 14 000 базовых станций, 27 центров обработки данных, 40 000 камер городского видеонаблюдения. Компания имеет 1,8 млн абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет, 14,5 млн абонентов мобильной связи, 901 тыс. точек подключения к платному телевидению, 562 008 организаций зарегистрировано на портале ОФД, 302 273 — активных контрольно-кассовых машин.