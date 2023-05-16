У МЦРИАП новые функции по защите персональных данных и регулированию деятельности майнеров

Постановление правительства введено в действие 2 мая 2023 года.

Правительство внесло изменения в «Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», передает Zakon.kz.

Согласно внесенным дополнениям, к функциям МЦРИАП добавились:

— разработка и утверждение правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;

— разработка и утверждение размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам;

— утверждение правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;

— утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;

— определение международного технологического парка «Астана Хаб»;

— определение единого контакт-центра;

— определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом; (с 1 июля 2023 года)

— разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;

— разработка и утверждение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

— разработка и утверждение правил защиты персональных данных.

Помимо этого, добавился ряд функций в области регулирования деятельности майнеров:

— обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;

— осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;

— выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

— утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

— утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;

— утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;

— проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;

— утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

— осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;

— ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

— ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

— утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

— утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

— выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.