У МЦРИАП новые функции по защите персональных данных и регулированию деятельности майнеров
Постановление правительства введено в действие 2 мая 2023 года.
Правительство внесло изменения в «Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», передает Zakon.kz.
Согласно внесенным дополнениям, к функциям МЦРИАП добавились:
— разработка и утверждение правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;
— разработка и утверждение размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам;
— утверждение правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;
— утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;
— определение международного технологического парка «Астана Хаб»;
— определение единого контакт-центра;
— определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом; (с 1 июля 2023 года)
— разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;
— разработка и утверждение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
— разработка и утверждение правил защиты персональных данных.
Помимо этого, добавился ряд функций в области регулирования деятельности майнеров:
— обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;
— осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;
— выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
— утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
— утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;
— утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
— проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;
— утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;
— осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;
— ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
— ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
— утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
— утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
— выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.