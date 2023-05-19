Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2023

Трансляция с конференции в Астане, посвященной информационным технологиям в промышленности и энергетике.

19 мая проходит гибридная конференция PROFIT Industry & Energy Day 2023, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: Цифровизация в промышленности. Индустрия 4.0. Нурсултан Махатов, заместитель директора департамента цифровизации и государственных услуг, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

09:50 — Доклад: Цифровая трансформация как драйвер развития промышленности. Алмас Мукашев, руководитель дирекции цифровой трансформации, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»».

10:00 — Панельная дискуссия «Цифровизация промышленности и энергетики сегодня».

10:40 — Доклад: Цифровизация интегрированного газохимического комплекса (ИГХК) ТОО «KPI Inc.». Мариям Игисенова, начальник Управления планирования, автоматизации и реинжиниринга нефтепереработки АО «Национальная компания «КазМунайГаз»», Иван Никитин, старший менеджер отдела развития информационных систем ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

11:00 — Доклад: Цифровизация и центры управления производством. Николас Гутиеррес, управляющий директор Axellect.

11:20 — Доклад: Промышленные роботы: ближе, чем вы думаете. Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники.

11:40 — Перерыв.

12:10 — Доклад: Облачные сервисы в промышленности: теория и практика. Калилалло Байтасов, CIO ISL Metals Group.

12:30 — Доклад: Brady как стандарт маркировки. Назира Бокаева, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:50 — Доклад: Цифровизация процессов HSE в «Казатомпром». Самат Имбаев, генеральный директор ТОО «KAP Technology».

13:10 — Доклад: Управление данными как фундамент цифровой трансформации бизнеса. Анна Абрамова, директор ДИТ АО «KEGOC».

13:30 — Доклад: Как с помощью корпоративного приложения SmartERG ERG оцифровала процессы и упростила работу 60 тыс сотрудникам в Казахстане? Данияр Кульманов, начальник управления продуктовой разработки ТОО «BTS».

13:50 — Доклад: Цифровая трансформация в компании «Балтийский берег». Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации, Балтийский берег.

14:10 — Доклад: Цифровая трансформация КПО и Телеметрия на скважинах. Серик Алматов, советник по цифровизации Karachaganak Petroleum Operating B.V.

14:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.