Когда появятся спутники казахстанского производства?

Делегация во главе с Багдатом Мусиным встретилась с лидерами космической промышленности.

Казахстан начнет производить собственные спутники связи в партнерстве с французскими лидерами космической промышленности. Уже через три года отечественные конструкторы обещают запустить аппарат казахстанской сборки, передает Хабар 24.

Французская индустрия — одна из двух в мире, обладающих полным циклом производства космических аппаратов: от концепции и технологий до запуска и обслуживания. Для нашей страны лидеры французского космоса — давние партнеры, но только сейчас совместные планы переросли в перспективу массового производства казахстанских спутников связи.

При поддержке посольства Казахстана во Франции делегация во главе с Багдатом Мусиным встретилась с лидерами космической промышленности. К 2029 году оба принадлежащих нашей стране спутника связи выработают свой ресурс. Сейчас идет активная работа над созданием преемников KazSat-2 и KazSat-3.

«У нас в Казахстане есть предприятие по сборке спутников. Поэтому, объединив наши производственные возможности с такими лидерами рынка, как Airbus, мы хотим получить свой продукт. Одна из наших главных целей — в результате такой совместной работы создать свой казахстанский спутник, полностью собранный в Казахстане. Для этого во время визита мы активно обсуждали все технические и организационные вопросы для решения этих задач», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В Министерстве цифрового развития ищут также пути обеспечения интернетом отдаленных сел. Главный конкурент Илона Маска уже до конца года зайдет в Казахстан с предложением спутниковой связи со скоростью, сравнимой с оптоволокном.

Сириль Дюжардан, генеральный директор подразделения связи компании Eutelsat говорит: «Обсуждались наши возможности, которые мы сможем предоставить при поддержке правительства Казахстана, которое достаточно благосклонно относится к производителям спутникового интернета, таким, как наша компания. Сейчас нужно, чтобы мы обсудили с телекоммуникационными операторами, потому что они имеют возможности дополнить свои тарифные планы услугами спутникового интернета. Это не должно быть оторвано от традиционных предложений операторов связи».

Казахстанцы входят в число самых активных пользователей интернета в мире. Это позволяет быстрее развиваться местному рынку цифровых технологий, который по итогам прошлого года в нашей стране оценивался почти в 1,5 млрд долларов. Рынок будет расти и дальше, а потому с опережением нужно расширять возможности телекоммуникаций, главным образом строя и запуская собственные спутники связи.