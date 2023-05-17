Следите за новостями

Цифра дня

Более 4 млн нарушений ПДД выявили через автоматические системы в 2022 году

Тайник с контрабандными смартфонами нашли в автобусе

Пограничники РК выявили контрабанду на пункте пропуска «Кордай».

17 мая 2023 11:09, Profit.kz
Рубрики: Общество, Регионы

220 смартфонов пытались контрабандой завезти в Казахстан. Транспорт с контрабандным грузом остановил 7 мая в пункте пропуска «Кордай» Департамент пограничной службы КНБ по Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.

В тайнике пассажирского микроавтобуса под управлением гражданина РК обнаружили 220 смартфонов без сопроводительных документов. По предварительным данным, стоимость этих мобильных устройств составляет около 50 млн тенге. Задержанного водителя и изъятый груз передали в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.