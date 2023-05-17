При въезде на платные дороги водители будут получать SMS-уведомления

На данный момент в стране функционирует 11 платных участков общей протяженностью 2,200 километров.

КазАвтоЖол запустил пилотный проект по SMS-уведомлениям для водителей авто при въезде на платные участки республиканских трасс. Теперь при первом заезде на платный участок дороги владельцу автотранспорта будет приходить SMS-уведомление о том, что он находится на платной дороге. Сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты, передает Sputnik.

Нововведение действует только на семи платных трассах, где работает открытая система взимания платы: Астана - Павлодар, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Конаев - Талдыкорган, Щучинск - Кокшетау.

На тех участках, где предусмотрены шлагбаумы (Астана - Щучинск, Астана - Темиртау, Алматы - Конаев, Алматы - Хорогос) SMS-оповещение поступать не будет.