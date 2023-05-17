Единую платформу для инвесторов создадут в Казахстане

За годы независимости страна привлекла инвестиций на сумму более 400 млрд долларов.

Единую инвестиционную платформу для поддержки инвесторов разработают в Казахстане. Меморандум о создании платформы был подписан между АО «НИТ», Комитетом по инвестициям и ЕАБР на годовом собрании Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), передает Sputnik.

«Это национальная инвестиционная платформа, которая будет создавать условия не для госорганов, а для инвесторов, чтобы они смогли отслеживать свои проекты, на какой стадии находится тот или иной вопрос. Такие как выдача земельного участка, подключение технических условий, отслеживать, кто задерживает этот процесс в режиме реального времени», — сказал председатель комитета по инвестициям МИД Казахстана Ардак Зебешев.

По словам Ардака Зебешева, платформа на первом этапе должна запуститься в конце этого года и выйти на промышленную эксплуатацию во втором полугодии 2024 года.

«В прошлом году мы с помощью программы, обмена знаниями, с помощью Азиатского банка развития провели ревизию всех систем, которые есть в Казахстане — это платформы Казахинвеста, Банка Развития Казахстана, Самрук-Казыны, Байтерека. Эксперты, посмотрев все системы, пришли к мнению, что ни в одной нет странового покрытия. Каждый отсматривает свои операционные процессы. Опираясь на эти данные, используя эти рекомендации, МИД начал разработку страновой инвестиционной программы, в которую будут вовлекаться все страновые организации — акиматы, аппарат правительства, администрация Президента, квазигосударственные компании», — пояснил Ардак Зебешев.

Глава комитета по инвестициям МИД Казахстана подробнее рассказал об этом на сессии «Инвестиционная привлекательность Казахстана и Центральной Азии», прошедшей накануне в рамках 46-го ежегодного собрания ADFIAP.

Так, по его словам, за годы независимости Казахстан привлек инвестиций на сумму более 400 млрд долларов. В 2022 году приток инвестиции достиг рекордного уровня за последние 10 лет — 28 млрд долларов. Крупнейшими инвесторами были Нидерланды, Россия, Китай, Южная Корея, Япония, Франция, Италия. Президент Казахстана поручил правительству привлечь по крайней мере 150 млрд долларов на протяжении последних семи лет. У нас есть план — мы хотим привлечь 24 млрд долларов в год», — пояснил Ардак Зебешев.

Казахстан запустил 46 инвестиционных проектов на общую сумму 4 млрд долларов, создано 6 500 рабочих мест. Ардак Зебешев также отметил, что у Казахстана имеются такие преимущества, как диверсифицированный сектор логистики, природные ископаемые, страна обладает серьезным потенциалом для производства зеленой энергетики. Наряду с этим важную роль в экономике играет агропромышленный сектор. Он добавил, что с прошлого года была сформирована инвестиционная политика республики. Сейчас она состоит из 873 проектов на сумму 28 трлн тенге, ожидается создание 143 тысяч рабочих мест в Казахстане.