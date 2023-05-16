Galaxy A34: новый смартфон от Samsung

Samsung продолжает радовать своих поклонников новыми моделями смартфонов.

Компания представила Galaxy A34, который стал отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированное сочетание цены и качества.

Дизайн и экран

Galaxy A34 получил современный дизайн с тонкими рамками и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Задняя панель выполнена из прочного стекла с матовым покрытием, что придает ему элегантный и стильный вид.

Одним из главных преимуществ Galaxy A34 является его экран. Диагональ составляет 6,6 дюйма, разрешение — 1080×2340 пикселей. Благодаря технологии Super AMOLED изображение на экране яркое и насыщенное, а цвета — настолько реалистичные, что создается ощущение присутствия.

Производительность и память

Смартфон оснащен процессором Mediatek Dimensity с 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и быструю работу. Он имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD.

Камеры

Камера — один из самых важных параметров для многих пользователей смартфонов. Телефон не разочарует в этом плане. Он оснащен тройной камерой на задней панели: основной сенсор на 48 Мп, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и глубины на 5 Мп. Фронтальная камера — 13 Мп.

Батарея и зарядка

Еще одним преимуществом Galaxy A34 является его батарея на 5000 мАч. Это гарантирует долгое время работы без необходимости подзарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 15 Вт, что позволяет быстро заряжать его и продолжать использовать.

Где купить Galaxy A34?

При покупке Galaxy A34 важно обратить внимание на то, что только проверенные магазины гарантируют качество товара. Рекомендуется покупать смартфон в официальных магазинах Samsung или у доверенных партнеров компании. Это поможет избежать подделок и обеспечить качественную поддержку в случае необходимости.